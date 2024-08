Il centrocampista dell’Inter Piotr Zielinski oggi potrebbe esordire con la maglia nerazzurra.

Eleven Sports Poland ha intervistato Piotr Zielinski che ha ammesso di aver tentennato di fronte ad un’offerta araba. “C’era il tema dell’Arabia Saudita e penso che ogni calciatore che riceve un’offerta del genere abbia un po’ la testa che gira. Guarda i soldi, ma poi passa un giorno, poi un altro, le consultazioni con i familiari più stretti e bisogna fissare degli obiettivi, ciò che è importante per qualcuno in un determinato momento”.

La decisione

“I soldi erano incoraggianti, ci sono stati due giorni in cui ho detto: ‘Va bene, vado lì. Porteremo i nostri amici, alcuni familiari e staremo bene’. Ma ho pensato così solo per due giorni. Sono contento che sia andata così e che non ho approfittato dell’offerta, anche se i soldi erano tanti”.

Piotr Zielinski

La proposta nerazzurra

“Abbiamo stabilito un contatto con l’Inter e giorno dopo giorno, mese dopo mese l’interesse è diventato sempre più concreto. Ho approfittato di questa offerta e sono contento perché qui si vede la grandezza di questo club. Sono una grande squadra e l’obiettivo è sempre quello di arrivare il più lontano possibile in ogni competizione. Penso che l’Inter se lo possa permettere e faremo di tutto per rendere speciale questa stagione”.

La concorrenza

“Non ho ancora avuto una concorrenza del genere, ma ci contavo. L’Inter era una delle migliori squadre e dopo il mio trasferimento è diventata ancora migliore. Credo che dimostrerò le mie capacità e la squadra raggiungerà un livello ancora più alto”.

