I nerazzurri desiderano ardentemente rispondere con una vittoria al pareggio di Marassi: la squadra è quasi al completo ma le scelte del tecnico non saranno facili.

L’Inter stasera contro il Lecce cerca la prima vittoria stagionale sotto gli occhi dei propri tifosi al Meazza: anche i vertici della nuova proprietà Oaktree si trovano a scrutare l’andamento della squadra per la prima volta. Simone Inzaghi è alle prese con scelte molto importanti per la formazione, tra conferme e possibili sorprese.

Indisponibili ed acciaccati

Stefan De Vrij, Tajon Buchanan e Lautaro Martinez non saranno a disposizione per il match di stasera ma hanno ottime chance di essere convocati per il prossimo. Tra le novità più attese contro gli uomini di Gotti, spicca la probabile presenza dal primo minuto di Mehdi Taremi, pronto a sostituire proprio il capitano. Il Toro è infatti alle prese con un leggero problema fisico che lo costringerà probabilmente al riposo.

Matteo Darmian

I dubbi dell’allenatore

Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa rispetto all’esordio stagionale: i ballottaggi, come riporta Sky Sport, riguardano specialmente la catena di destra. Benjamin Pavard e Denzel Dumfries potrebbero prendere il posto di Bisseck e Darmian ma la decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore.

La probabile

L’Inter potrebbe quindi scendere in campo contro il Lecce col solito 3-5-2 che prevede Sommer in porta; davanti alla lui una difesa composta da Pavard, Acerbi e Bastoni. A centrocampo dovrebbero esserci Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco e infine, il duo d’attacco può essere formato da Taremi e Thuram.

