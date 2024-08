L’attaccante nerazzurro ha accusato un piccolissimo problema muscolare che potrebbe anche non impedirgli di essere con i compagni stasera.

Questo weekend vedrà l’Inter affrontare una sfida importante senza uno dei suoi pezzi più pregiati, Lautaro Martinez, a causa di un affaticamento muscolare.

L’idea di Inzaghi

L’allenatore nerazzurro è di fronte a una scelta non semplice in merito alla formazione da schierare in campo. Simone Inzaghi si trova a dover valutare attentamente le condizioni fisiche del suo capitano, alle prese con un leggero affaticamento accusato negli ultimi giorni. La decisione riguardante la possibile presenza del giocatore tra i convocati per la partita di stasera verrà presa solo dopo un’ulteriore verifica in programma stamane. Secondo il Corriere dello Sport quindi non è scontata la sua assenza anche se tutto sembra indicare che Inzaghi preferirà non correre rischi, soprattutto considerando l’imminente match importante contro l’Atalanta che si giocherà sempre al Meazza il 30 agosto.

Mehdi Taremi

Nuove soluzioni offensive

Con l’assenza confermata di Martinez dall’undici titolare, l’attacco dell’Inter vedrà come protagonisti Marcus Thuram e il nuovo arrivato Mehdi Taremi. L’iraniano, nonostante un piccolo inconveniente muscolare accusato nelle settimane scorse, è riuscito a dimostrare il suo valore in campo, segnando 5 reti nelle sue prime 3 apparizioni nel precampionato. L’attesa per l’esordio ufficiale di Taremi davanti ai suoi nuovi tifosi è alta: le aspettative sono ancora maggiori per l’intesa in campo con Thuram, che, per la verità, è ancora da affinare.

