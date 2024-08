I nerazzurri stasera faranno il loro esordio stagionale a San Siro ma nel frattempo il mercato sta vivendo i suoi giorni più caldi.

L’Inter sta per accogliere una nuova pedina nella propria formazione. La trattativa che potrebbe portare al trasferimento di Tomas Palacios, difensore promettente proveniente dall’Independiente Rivadavia, sembrerebbe sempre più vicina ad una conclusione positiva.

Cosa manca

Dopo accurati negoziati, le due squadre hanno trovato un accordo che permetterà al difensore di partire alla volta di Milano. La somma concordata ammonta a 6,5 milioni di euro, più eventuali bonus aggiuntivi legati alle performance del giocatore. Palacios, attualmente a Buenos Aires, è in attesa del via libera per intraprendere il volo intercontinentale che lo porterà in Italia, presumibilmente tra domani e dopodomani, è quanto riporta la Gazzetta dello Sport.

Joaquin Correa

La matassa

Una volta concluse le pratiche per l’ingaggio del vice-Bastoni, il club potrà dedicarsi alla gestione delle uscite dalla squadra. In particolare, l’attenzione si sposterà su Joaquin Correa, attualmente in cerca di una nuova destinazione. Il Tucu è convocato anche per la sfida di stasera contro il Lecce e ha anche qualche chance di scendere in campo nel finale considerato che il suo connazionale Lautaro Martinez quasi sicuramente non sarà a disposizione per un affaticamento. L’Inter considera l’ex Lazio un esubero ma fin qui non sono arrivate al giocatore offerte soddisfacenti; in caso di permanenza l’argentino rischia seriamente di restare fuori dalla lista Champions.

