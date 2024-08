Fonseca si espone senza mezzi termini sul tema degli ultimi giorni: l’addio di Leao al Milan. La volontà del mister è chiarissima.

E’ tempo di rituffarsi nel campionato di Serie A. Domani all’Ennio Tardini di Parma, il Milan sarà di scena contro club emiliano guidato da Fabio Pecchia. Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha sviscerato i grandi temi del pre-gara contro il Parma, rispondendo con grande franchezza a domande anche decisamente scomode, considerando il periodo della stagione.

Leao resta o parte? La risposta di Fonseca

“Furlani ha parlato ieri, ha detto che è impossibile e mi è piaciuto molto. Fondamentale”. Poche parole ma che rendono perfettamente l’idea di come il tecnico portoghese non contempli minimamente l’idea di privarsi del suo numero 10.

Rafael Leao

La richiesta di Fonseca a Leao

Fonseca, nel corso della conferenza stampa pre-gara contro il Parma, ha specificato in modo netto e chiaro cosa si aspetta dall’asso portoghese. Il tecnico rossonero è convinto che il 10 del Milan possa ancora più determinante. Ha affermato infatti che “Leao può coniugare le due cose. In certi momenti, soprattutto quando la palla è a destra, deve avvicinarsi di più alla porta. Può fare più gol e assist. Deve capire questo, che può fare di più. Penso che il momento giusto è capire cosa dobbiamo migliorare. Mi aspetto una partita difficile, su un campo particolare e contro una squadra particolare. Corre tanto, se non capiamo che partita ci aspetta sarà difficile. Per vincere non importa solo come si gioca. Dobbiamo soffrire, lottare. Dobbiamo aumentare l’aggressività difensiva, altrimenti sarà difficile. Abbiamo lavorato su questo”.

