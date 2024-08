Paulo Fonseca ha parlato del possibile impiego di Francesco Camarda in prima squadra, chiarendo il proprio pensiero a riguardo.

E’ tempo di rituffarsi nel campionato di Serie A. Domani all’Ennio Tardini di Parma, il Milan sarà di scena contro club emiliano guidato da Fabio Pecchia. Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha sviscerato i grandi temi del pre-gara contro il Parma, rispondendo con grande franchezza a domande anche decisamente scomode, considerando il periodo della stagione. In particolare si è soffermato sulla questione che negli ultimi giorni ha affollato i social e non solo: l’impiego tra i grandi di Francesco Camarda. Il tecnico rossonero non ha nascosto il proprio pensiero al riguardo svelando inoltre il piano di crescita che ha in mente per tutti i giovani talenti rossoneri.

Camarda subito a Parma

Paulo Fonseca spegne sul nascere le voci di un possibile inserimento di Camarda in prima squadra già a Parma, per sopperire all’assenza di Alvaro Morata, dovuta all’infortunio che lo terrà lontano dai campi per almeno due gare di campionato. A tal proposito ha detto che Camarda “non sarà con noi. Siamo molto attenti ai giovani che abbiamo, hanno giocato nella pre-stagione. Ma dobbiamo capire che sono in momenti diversi”.

Francesco Camarda

Fonseca sui giovani

“I nostri giovani hanno qualità, dobbiamo scegliere il momento giusto per farli giocare. Dobbiamo creare le condizioni per fargli avere successo: questo non è il momento per creare questa pressione in giocatori giovani. È la mia opinione. Stanno lavorando vicino a noi, quando ci sarà la possibilità ed il momento giusto li faremo giocare. Questo non è il momento giusto per avere queste pressioni sui giovani”.

