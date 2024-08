Paulo Fonseca ha commentato il mercato del Milan e, almeno per il momento, l’ha promosso. Non esclude il desiderio di un ultimo rinforzo.

E’ tempo di rituffarsi nel campionato di Serie A. Domani all’Ennio Tardini di Parma, il Milan sarà di scena contro club emiliano guidato da Fabio Pecchia. Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha sviscerato i grandi temi del pre-gara contro il Parma, rispondendo con grande franchezza a domande anche decisamente scomode, considerando il periodo della stagione.

Mercato? Per ora ottimo ma…

“La società finora ha fatto un ottimo lavoro. Onestamente penso che per una squadra come il Milan non è mai chiuso. Ci sono sempre opportunità. Vediamo che succede alla fine, però finora ottimo lavoro”. Non è un mistero infatti che il Milan si sta adoperando per snellire la rosa, composta da diversi esuberi e giocatori che lo stesso Fonseca ha accantonato perché non ritenuti utili al progetto. Possibile inoltre un altro innesto, su tutti si vocifera sul profilo di Manu Koné. Dalle parole di Fonseca si evince contentezza ma al contempo desiderio di un ultimo tassello.

Paulo Fonseca

Fonseca soddisfatto

“Io sono soddisfatto. Le squadre sono un prodotto mai finito. C’è abbondanza e c’è tanto da cambiare. Penso che sia un momento diverso. Abbiamo fatto un pre stagione positivo. Abbiamo fatto un passo indietro. Voglio avere la possibilità di portare la squadra ad alto livello. Abbiamo fatto cose molto buone nel pre stagione. Non è una partita che ci fa avere dubbi. Abbiamo tanto da lavorare, cambiare e migliorare. Serve tempo e quando tutti avremo allo stesso livello saremo a posto”.

