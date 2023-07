Il giornalista Sandro Sabatini sostiene che finora i nerazzurri si siano depotenziati rispetto alla passata stagione.

Sandro Sabatini su Calciomercato.com ha criticato il mercato dell’Inter. “Sull’Inter, c’è un una visione che fa rima con finzione. Facciamo finta che… Ma non è così. Sommer non vale Onana, Toloi sarebbe un mini-Skriniar, Frattesi è top però Brozovic di più, Thuram non promette gli stessi gol di Dzeko e Lukaku“.

Steven Zhang

“E neppure di Dzeko o Lukaku… Cuadrado, anche se non piace ai nerazzurri duri e puri, darà qualcosa in più di Bellanova. Ecco l’unico upgrade. Però Inzaghi accontenta Zhang più giornalisti & tifosi dichiarando “scudetto e Champions”. Gli scrivono lui sì che è un interista vero. Evviva”.

