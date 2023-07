Inter-Psg, Soler: «Sarà una partita importante per l’inizio della stagione» Le parole del centrocampista

Al termine dell’allenamento, Carlos Soler, centrocampista del Paris Saint Germain, ha parlato della sfida di domani contro l’Inter ai cronisti presenti.

LE PAROLE- «Grazie ai tifosi per il loro supporto -Siamo pronti per domani. Penso che quella contro l’Inter sia una partita importante per l’inizio della stagione, vogliamo consolidare le nuove tattiche»

