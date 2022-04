Il direttore sportivo della Salernitana ha voluto elogiare grandiosamente l’attaccante del Bologna Marko Arnautovic.

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Walter Sabatini si è lasciato andare a grandi lodi per Marko Arnautovic. “Un giocatore fuori categoria, non gioca a calcio ma lo disegna, lo ricama, lo guardi e non puoi che innamorarti. Quando è in queste condizioni diventa un’ossessione per gli avversari e una goduria per i compagni“.

Sinisa MIhajlovic

“Contro la Samp i due gol segnati sono la cosa più brutta che ha fatto vedere ma è stato capace di giocate che appartengono a un fuoriclasse e basta. Poi quando parte sradica l’erba dal campo e questa azione può sembrare in antitesi con quello che è il suo talento. Invece no, Marko è l’uno e l’altro, un attaccante unico“.

