Il giornalista Sandro Sabatini non ha avuto belle parole per gli obiettivi di mercato dell’Inter, fatta eccezione per Balogun.

Sandro Sabatini ha criticato senza mezzi termini il mercato dell’Inter in attacco; ecco le sue considerazioni a Radio Radio. “So che l’Inter sta passando da Lautaro, Dzeko e Lukaku a Lautaro, Thuram e Beto. Balogun non lo conosco, Beto vale Nzola. Se stesse bene, Zapata sarebbe un centravanti da Inter. Beto è un buon giocatore, ma da Udinese”.

“Thuram non è un campione, adesso sostituire Dzeko e Lukaku con Thuram titolare e prendere Beto come alternativa mi sembra un passaggio indietro notevolissimo”. I nerazzurri ad oggi ritengono Balogun il primo obiettivo seguito poi da Beto; l’Arsenal chiede tanto per l’americano.

L’articolo Sabatini: “Beto vale Nzola, sostituire Dzeko con Thuram è un notevolissimo passo indietro” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG