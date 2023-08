L’Inter continua a ricercare un profilo offensivo per completare l’attacco nerazzurro in vista dell’inizio della stagione

Come riporta Pasquale Guarro su Twitter, torna di moda per l’Inter il nome di Taremi, mai del tutto abbandonato dai nerazzurri per la batteria offensiva:

#Inter, ancora qualche riflessione sulla punta. #Taremi non è ancora pista abbandonata. Club continua però a preferire profilo più giovane. — Pasquale Guarro (@GuarroPas) August 7, 2023

L’Inter, però, è intenzionata a orientarsi verso un profilo più giovane e fresco da affiancare a Lautaro e Thuram. Situazione da monitorare.

L’articolo Taremi pista mai abbandonata dall’Inter: c’è un ostacolo proviene da Inter News 24.

