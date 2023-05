Il giornalista Sandro Sabatini ha parlato così della stagione della Juventus e dell’operato di Allegri: le sue dichiarazioni

Sandro Sabatini, negli studi di Pressing, ha così analizzato la stagione della Juventus.

LE PAROLE – «Allegri è evidente che ha avuto per certe partite solo una certa disponibilità di giocatori. Ora può sfruttare i cambi e lui è abbastanza bravo a farlo, ha la possibilità di mettere gente come Pogba, Chiesa o Vlahovic a dieci minuti dalla fine. Naturale che non si può far passare questa come una stagione dorata, ma nel campionato extra-Napoli la Juve sta facendo una gran bella figura confrontata alle altre. Un particolare su Allegri viene però dimenticato: da novembre è un uomo solo al comando. In tribuna con l’Atalanta il più alto dirigente in grado era Cherubini che è squalificato e non può parlare. Nella situazione di Vlahovic magari c’è bisogno di un intervento immediato e pubblico di un dirigente».

