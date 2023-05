Fabio Ravezzani, giornalista, ha scritto questo messaggio dopo le motivazioni del Collegio di Garanzia sul processo plusvalenze Juve

PAROLE – «Funziona così: in un processo sportivo un pm chiede una pena afflittiva e propone 9. Un giudice dice che il pm ha sbagliato e decide 15. Un altro giudice dice che anche il primo giudice ha sbagliato e 15 sono troppi dunque di rifare il processo perché la sentenza non è giusta. Ma rimane il problema di cosa sia afflittivo, perché se 15 a gennaio sono troppi, paradossalmente 9 a maggio potrebbero esserlo di più. Dunque l’afflittività diventa un concetto del tutto incoerente. Benvenuti in FIGC».

