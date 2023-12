L’ex ds dell’Inter Walter Sabatini si è espresso sulla questione decreto crescita. Le dichiarazioni del dirigente

Le parole del ds della Salernitana ed ex Inter Walter Sabatini sul decreto crescita:

«E’ una cosa che si ritorce contro le società, non la posso accogliere con buon umore. Non è di mia competenza e la lascio ai politici, ma le conseguenze per le società sono gravi. Sarebbe improbabile in ogni caso arrivare ai grandi campioni, ma senza il decreto è impossibile»

L’articolo Sabatini: «Decreto crescita Impossibile arrivare ai campioni» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG