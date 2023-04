L’ex dirigente nerazzurro Walter Sabatini ha detto la sua sul derby tra Inter e Milan che si terrà alle Semifinali di Champions League

Intervenuto dagli studi di Rai 2 durante il programma ‘A Tutto calcio‘, Walter Sabatini ha parlato anche dell’euroderby Inter-Milan in semifinale di Champions League.

LE PAROLE DI SABATINI –: «Una tragedia gioiosa, per usare un ossimoro. Sarà uno spartiacque doloroso per una delle due contendenti, partita di un fascino incredibile, c’è già un batticuore per tutti i tifosi. E’ un’esperienza emozionante ma difficile da vivere, il risultato per una delle due sarà una tragedia. Una delle due è in finale di Champions, è una soddisfazione per il calcio italiano».

