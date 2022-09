Il giornalista Sandro Sabatini avrebbe schierato l’Inter in maniera diversa nel derby di sabato scorso.

Sandro Sabatini a Pressing è tornato sulle modalità con cui l’Inter ha perso il derby; il giornalista ha specificato che anche Conte in passato ha commesso errori. “Io avrei voluto vedere l’Inter con Dzeko al posto di Correa, magari avremmo visto la partita degli ultimi 20 minuti. Probabilmente Inzaghi ha anche una confusione dalla prima giornata: quando vedo che entra Mkhitaryan ed è quello più in forma, dico mettilo dall’inizio“.

Edin Dzeko

“Io dico che il mercato estivo dell’Inter è meglio di quello del Milan. Onana? Una cosa è risaputa: Handanovic è uno che comanda, il secondo portiere non gioca neanche la partitella del giovedì. Se tu lo confermi, che sia Marotta o Zhang o Inzaghi, crei un equivoco e li perdi entrambi alla fine. Conte? Non è l’allenatore infallibile: Perisic il primo anno l’aveva spedito, si è imposto per Sanchez, Vidal e Kolarov, tre problemi“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG