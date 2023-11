Sandro Sabatini è tornato a parlare di Inter e di scudetto, con un focus sull’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi

Sulle frequenze di Radio Sportiva, Sandro Sabatini si sintonizza sull’Inter di Simone Inzaghi.

LE PAROLE- «Inzaghi non cambia mai, gioca il suo 3-5-2 e fa le sue sostituzioni ruolo per ruolo. Avrei più fantasia francamente, ma facendo sempre le stesse cose è arrivato dov’è arrivato. Ma con questa macchina può vincere lo scudetto, ha la macchina di Verstappen e adesso deve pilotarla per andare a vincere lo scudetto».

L’articolo Sabatini: «Inzaghi vinca il titolo! Ha la macchina di Verstappen» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG