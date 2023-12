Walter Sabatini, ex direttore sportivo della Roma, ha parlato a RadioFirenzeViola in vista del match di domenica tra giallorossi e Fiorentina

PAROLE – «Le vittorie aiutano. Sarebbe stato diverso se la Fiorentina avesse perso ai rigori, il passaggio del turno comunque galvanizza, ti fa andare più forte. Se la Fiorentina può provare ad arrivare in Champions? Lo deve fare. Ha tutte le qualità per arrivare a centrare quell’obiettivo, ha profondità di rosa e qualità. Chiaro che la partita con la Roma diventa uno spartiacque. Mourinho? Di lui non voglio parlare perché mi infilerei in un vespaio. Preferisco parlare di Italiano, che è un ottimo allenatore, un giovane rampante che deve chiudere la sua parabola ascendente portando la Fiorentina nella coppa europea che conta. Anche la vittoria della Conference League sarebbe un’imposizione importante, ma la coppa che conta è la Champions League».

