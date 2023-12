Il figlio d’arte non ci ha messo nulla per prendersi la titolarità nel club nerazzurro ma la cosa non deve stupire considerato il suo carattere.

Marcus Thuram ha avuto un impatto devastante sul mondo Inter e sulla Serie A tutta: è il primo per assist realizzati ma ha anche smentito la diceria che lo vedeva non essere in grado di segnare con costanza.

La particolarità

A seconda dell’avversario, delle fasi di gioco, dell’atteggiamento dei suoi compagni, il figlio d’arte sceglie se giocare da prima o da seconda punta: Lautaro Martinez si regola di conseguenza anche se naturalmente l’argentino è più finalizzatore. Niente male per uno che doveva faticare a raccogliere la pesante eredità di Lukaku ma anche quella di Dzeko. Nei mesi scorsi è stato conteso da Bayern Monaco, Paris Saint Germain, Milan e naturalmente Inter per via dello status di svincolato (ha scelto di non rinnovare col Borussia Monchengladbach): le prime due big forse adesso si stanno pentendo di non aver puntato su di lui mentre i rossoneri semplicemente hanno offerto meno dei nerazzurri. Il francese è molto intelligente ed ha una voglia di imparare fuori dal comune.

Marcus Thuram

I retroscena

La Gazzetta dello Sport sostiene che passi molto tempo a guardare i video propostigli dagli analisti del club per capire dove migliorare e cosa fare per evitare di commettere errori. A tutto ciò si sommano i continui confronti col padre Lilian. L’Inter ha trovato un elemento fondamentale il cui valore, secondo la rosea, è già sui 70 milioni.

