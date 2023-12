L’ex calciatore Benoit Cauet non crede che i nerazzurri abbiano bisogno di intervenire sul mercato a gennaio.

Benoit Cauet ha toccato vari argomenti nel corso di una lunga intervista rilasciata a FcInter1908.it a cominciare da quella che secondo lui è la forza dell’Inter. “Le rotazioni continue tra i calciatori in rosa, in tutti i ruoli. La variazione che può avere il gioco dell’Inter le permette di mettere in mostra queste capacità balistiche, di corsa, di grinta. Ha giocatori molto intelligenti nel gestire il gioco, che sanno giocare insieme e trovare le migliori soluzioni possibili e mettersi nelle migliori condizioni possibili per segnare. Lo abbiamo visto contro il Napoli. L’Inter ha un centrocampo forte, con tutti giocatori determinati e un Frattesi in più”.

Davide Frattesi

Sulla corsa Scudetto

“Attualmente sono tutte in corsa. L’Inter ora sta bene, le altre stanno facendo un percorso interessante. Sono tutte lì, ma i nerazzurri devono sfruttare al meglio questo periodo”.

Sul mercato di riparazione

“La squadra sta bene, ci sono alternative in tutti i reparti. Le prestazioni di altissimo livello. Per questo non credo ci sia necessità di rinforzare la squadra in ruoli particolari. Ma magari il mercato può riservare opportunità. Ad ora credo che l’Inter debba mantenere l’equilibrio che ha e non toccare la rosa, che è fondamentale, perché ora la squadra sta bene insieme. C’è un collettivo di altissimo livello, calciatori che si vogliono bene e una bella osmosi con Inzaghi”.

