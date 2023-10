Sabatini: «La Juve deve fare il suo dovere col Verona per diventare capolista». Le parole del giornalista sulla gara di domani

Sabatini a 1 Football Club ha parlato di Juve Verona, gara in programma domani allo Stadium.

SABATINI – «I bianconeri dovranno fare il proprio dovere contro il Verona e, nel caso, potrebbero chiudere l’anticipo da capolista. Da quanto non capitava alla Juve? Poi andranno attesi i verdetti di San Siro e del Maradona, ma sarebbe una grande soddisfazione per la Juventus chiudere, seppur per poche ore, in testa alla classifica».

