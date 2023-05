Il giornalista Sandro Sabatini tesse le lodi dell’ex attaccante della Roma.

Sandro Sabatini a Pressing ha evidenziato i benefici dell’alternanza Dzeko-Lukaku. “La formula che inizia Dzeko e finisce Lukaku, una staffetta del terzo millennio, è una formula che sta dando delle soddisfazioni all’Inter. Dal punto di vista tecnico, quando Lukaku riceveva palla spalle alla porta, sbagliava lo stop e gli altri ripartivano”.

Romelu Lukaku

“Adesso è tornato in forma, controlla e dà la palla in profondità, ha fatto delle azioni da Dzeko, non da vero Lukaku. Perché Dzeko è fondamentale giocare contro il City, il Real Madrid in semifinale per 29′ non è uscita dalla sua metà campo, la sparo grossa, perché Benzema non riusciva a fare quello che Dzeko riesce a fare, ossia a far respirare tutti. Dzeko per un’ora è meglio di Lukaku, poi Romelu mette in campo la forza fisica che pochi hanno“.

