A Radio Sportiva, Sandro Sabatini ha parlato così dell’affare Lukaku–Juve.

LUKAKU – «So che l’Inter in tempi non sospetti ha avanzato offerte non soddisfacenti. Lukaku non mi fa impazzire ma a 40 milioni è un affare, lo rivendi anche tra un anno tranquillamente. A me risulta che andrà alla Juventus, è fuori discussione anche quello che ha detto Moratti che Lukaku alla Juventus indebolisce anche l’Inter».

The post Sabatini non ha dubbi: «Lukaku a 40 milioni è un affare. E indebolisce l’Inter» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG