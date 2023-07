Luca Pellegrini, la Juve punta ad incassare questa cifra. I dettagli e gli ultimi aggiornamenti

Prosegue la missione cessioni per Cristiano Giuntoli e la dirigenza della Juve. Altri 8 milioni di euro, nelle intenzioni del club, dovrebbero arrivare da Luca Pellegrini.

La trattativa con la Lazio è in stand- by, ma il classe 1999 piace molto al Nizza. Come riportato da Tuttosport, il club francese sarebbe disposto a mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni.

