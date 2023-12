Sandro Sabatini, noto giornalista, ha commentato il momento del Milan di Stefano Pioli: tema infortuni delicato

Ospite a Pressing, Sandro Sabatini ha parlato così del momento del Milan di Pioli:

«La bravura di Pioli non si discute. Nutro una grande stima per Pioli, ma quest’anno ha fatto delle scelte che sono frutto di confusione. La squadra è serena, i problemi sono gli infortuni, il malumore dello spogliatoio è per gli infortuni, se Pioli non chiarisce i motivi quello può essere motivo di malumore».

