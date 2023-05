Walter Sabatini, ex dirigente della Salernitana, ha parlato della situazione della Sampdoria ai microfoni di Telenord

Walter Sabatini, ex dirigente della Salernitana, ha parlato della situazione della Sampdoria ai microfoni di Telenord. Le sue dichiarazioni:

«Il calcio è una tragedia. Quello che sta succedendo alla Sampdoria è una tragedia e la vivo come tale. Con grande dolore. La Sampdoria non può fare una stagione del genere e retrocedere in questo modo. Le motivazioni sono chiare, c’è stato un vuoto societario, un allontanamento di tutti tranne che dei tifosi che loro di ci sono sempre e sono incrollabili. La squadra era alla deriva sebbene per un attimo sembrava cercasse di affrontare le partite. La Sampdoria in Serie B è un lutto per il calcio. Non solo per il 50% di Genova».

CONTINUA SU SAMPDORIA NEWS 24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG