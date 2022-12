Sono queste le parole del famoso giornalista Sandro Sabatini sull’Inter, ecco cosa dice dell’attacco dei nerazzurri.

Ecco le parole del giornalista Sandro Sabatini che parla dell’Inter ma precisamente dell’attacco dei nerazzurri, ecco cosa dice su Lukaku e Dzeko: “Lukaku non è un problema. Secondo me però se stanno tutti e tre bene, Dzeko è il titolare. Uno tra Lukaku e Lautaro lo affianca in base a chi sta meglio. Questo fino al 60′, quando poi Dzeko è stanco entra uno dei due. Dzeko è meglio sia di Lautaro che di Lukaku. Per me Dzeko è un campione, come tocca lui la palla, come tira, come è leader. Lukaku e Lautaro sono due ottimi giocatori, ma possono ancora imparare tanto dal bosniaco.“

Paventi a Sky Sport, parla così dell’Inter: “L’Inter sta molto bene, ha segnato 10 gol in due amichevoli ed ha mostrato individualità molto interessanti. Penso a Valentin Carboni, ultima delle alternative in attacco, ma ci sarà bisogno di lui, perché la stagione ha dimostrato che Inzaghi ha dovuto cavarsela senza Lukaku e Correa. Mkhitaryan può fare tutto, ha ancora molto da dare e lo sta dimostrando.“

