Sabiri è tornato titolare con la Sampdoria, ma il suo futuro con i blucerchiati è ancora in dubbio: il marocchino è sul mercato

Abdelhamid Sabiri ha interrotto il lungo stop con la Sampdoria. Il fantasista marocchino, schierato titolare in occasione del match di Coppa Italia contro la Fiorentina, non indossava la divisa blucerchiata dallo scorso 24 ottobre (trasferta di Cremona): in questi 80 giorni di astinenza Sabiri ha prima patito un fastidio muscolare al gluteo, poi è partito per i Mondiali in Qatar e infine, al rientro dalle vacanze natalizie, è stato fermato dal Covid.

Ora la grande chance di riconquistare la fiducia del tecnico Dejan Stankovic e dimostrare di essere all’altezza dell’impresa salvezza. Con un occhio di riguardo verso il mercato: l’ex Ascoli figura sulla lista dei possibili partenti già a gennaio.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM

L’articolo Sabiri torna titolare con la Sampdoria in attesa del mercato proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG