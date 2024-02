Saccani: «Gol Acerbi da annullare, Thuram tocca Rui Patricio». L’analisi del moviolista sull’episodio in Roma Inter

Saccani, ex arbitro e attuale moviolista della Rai, ai microfoni di Novantesimo Minuto ha analizzato l’episodio segnato da Acerbi in Roma Inter che ha fatto infuriare i tifosi della Juve.

GOL ACERBI – «L’arbitro Guida ha ben diretto la partita, però durante il calcio d’angolo Acerbi segna di testa. L’arbitro convalida, però viene correttamente richiamato al VAR perché ci sono tre giocatori dell’Inter in posizione irregolare: due sicuramente fuori dall’azione e uno che potrebbe impattare sull’azione stessa, che è Thuram. Nell’immagine si vede il francese dalla parte opposta della direzione della palla e non cerca di giocare la palla, vuole disinteressare dall’azione, però tocca Rui Patricio. A mio avviso, considerata la linea tenuta in questo momento, il gol doveva essere annullato dato che c’è il contatto tra Thuram e Rui Patricio. Invece Guida decide di convalidare il gol».

The post Saccani: «Gol Acerbi da annullare, Thuram tocca Rui Patricio» appeared first on Juventus News 24.

