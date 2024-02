Juve Udinese, assenza pesante per Cioffi: senza di lui non vince mai. L’ex di turno salterà il match per squalifica

L’Udinese non avrà un giocatore molto importante per la partita di domani sera contro la Juve: il Tucumano Pereyra.

L’ex di turno (2 stagioni alla Juve dal 2014 al 2016, 48 presenze e 4 gol in Serie A) salterà il match per squalifica e la sua assenza, per Cioffi, è molto pesante. Nelle uniche 4 partite che l’Udinese ha disputato senza Pereyra, infatti, non sono arrivati vittorie e la media gol è stata appena di 0.5 rispetto a 1.1.

