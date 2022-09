L’ex tecnico rossonero, Arrigo Sacchi parla alla Gazzetta dello Sport del Milan dopo il pareggio contro il Salisburgo.

Ecco le parole dell’ex allenatore rossonero Arrigo Sacchi in una intervista alla Gazzetta dello Sport dove parla del Milan dopo il pari in Champions League: “Una partita da 6. Al massimo da 6+. Non è stata una prestazione ottima, insomma. I rossoneri hanno sofferto i ritmi molto alti imposti dal Salisburgo. In Europa il pressing è il pane di tutte le squadre, tranne che le nostre. Gli austriaci non avevano grandi campioni, erano quasi tutti ragazzi, eppure hanno saputo tenere testa a una formazione come il Milan grazie all’organizzazione, alla compattezza e al ritmo.“

Conclude l’ex tecnico: “A volte il Milan si allunga troppo e quando ti allunghi troppo non sei più una squadra, non riesci più a pressare con i tempi giusti, ti mancano i sincronismi, i giocatori sono troppo distanti tra di loro. Ecco, Stefano deve lavorare su questo aspetto.“

