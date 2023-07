Sacchi esalta l’Italia femminile: «Meraviglia e gratitudine». Le dichiarazioni dell’ex CT

Italia femminile nel segno di Cristiana Girelli e della Juventus Women al debutto Mondiale. Ecco il commento di Arrigo Sacchi a La Gazzetta dello Sport.

SACCHI – «Due parole per descrivere il mio stato d’animo dopo aver guardato la vittoria dell’Italia sull’Argentina al debutto nel Mondiale femminile: meraviglia e gratitudine. Meraviglia perché non mi aspettavo di vedere una Nazionale tanto aggressiva, ben organizzata, determinata. Gratitudine perché lo spettatore chiede emozioni e, quando le riceve, è giusto che ricambi con un grazie. Dico la verità: non ricordo squadre italiane, intendo rappresentative nazionali, che abbiano affrontato in questo modo l’Argentina e questo va a tutto merito della squadra azzurra che è stata compatta sia nel primo sia nel secondo tempo, ha fatto un pressing continuo ed efficace, ha giocato a ritmi altissimi, ha raddoppiato costantemente le marcature e ha dimostrato di essere ben organizzata. Il primo passo è stato positivo e nella giusta direzione: ora mi raccomando di proseguire su questa strada».

