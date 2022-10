Sono queste le parole di Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport che parla del Milan vittorioso contro l’Empoli.

Commenta così, l’ex tecnico rossonero, Arrigo Sacchi la vittoria del Milan contro l’Empoli, ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: “Il Milan deve entrare in campo più grintoso, più determinato. I ragazzi di Pioli, fin dall’inizio, devono aggredire. “Siamo qui per vincere!”, ecco il messaggio che devono mandare all’avversario. Invece, se giochi in modo blando, gli altri prendono coraggio e possono metterti in crisi come ha fatto l’Empoli. I toscani, per come hanno condotto la partita, avrebbero probabilmente meritato il pareggio“.

Conclude così parlando del dopo gol del pari: “Lì ho visto la rabbia e la determinazione di chi vuole vincere a tutti i costi. Queste qualità le devono mettere in campo sempre. E fin dall’inizio. Comunque per il Milan è una vittoria molto importante. Con il Napoli è la squadra che gioca il calcio più divertente.“

