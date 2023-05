Arrigo Sacchi ha parlato alla Gazzetta dello Sport per dare la propria lettura sul derby di questa sera fra Inter e Milan

«So bene che l’Inter è in netto vantaggio, perché ha vinto 2-0 all’andata, però non sarebbe la prima volta che nel calcio succedono clamorose rimonte: stiamo con gli occhi ben aperti e godiamoci lo spettacolo, augurandoci che lo spettacolo ci sia… Alla vigilia, vi sono alcune certezze che vanno evidenziate. La prima: l’Inter sta attraversando un ottimo momento di forma atletica. La seconda: possiede qualità individuali superiori a quelle dell’avversario. La terza: ha una maggiore esperienza. Da ciò si evince che il Milan deve compiere un’autentica impresa. Tante volte, negli ultimi giorni, mi hanno fermato per strada e mi hanno chiesto: “Lei che cosa farebbe se fosse sulla panchina del Milan?”. Ve lo dico subito. Io punterei tutto sul pressing. Non si deve dare spazio all’Inter, perché sarebbe come suicidarsi»

