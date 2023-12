Sacchi: «Juve-Inter aveva ammazzato il calcio. Ma ieri col Napoli mamma mia che divertimento!». Le parole dell’ex tecnico

Arrigo Sacchi ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Napoli-Inter tornando anche sull’ultima partita disputata dai nerazzurri con la Juventus.

NAPOLI-INTER – «Mamma mia, quanto mi sono divertito! Napoli-Inter, al di là del risultato, è stata una partita che ha riconciliato il pubblico con il calcio. Complimenti a tutti gli interpreti, quelli che hanno vinto e quelli che hanno perso».

INTER DA SCUDETTO – «Non ho difficoltà a dire che, se gioca come ha fatto a Napoli, l’Inter è la favorita per lo scudetto. Però, se interpreta le partite come le è capitato a Torino contro la Juve, allora tutto può tornare in discussione. Juve-Inter, a livello di spettacolo, è stata una sfida che ha ammazzato il calcio; questo Napoli-Inter, invece, ha acceso l’entusiasmo».

NAPOLI- «Dopo la prima mezzora, sul mio taccuino ho scritto: è tornato il Napoli. A quel punto nessuno avrebbe immaginato che i nerazzurri avrebbero vinto in modo così largo. Questa è la ragione per cui sostengo che il Napoli non si deve demoralizzare, ma deve insistere su questa strada. Magari correggendo qualcosa ir fase difensiva»

AZZURRI ANCORA IN CORSA PER LO SCUDETTO- «Ha undici punti di distacco dall’Inter, è vero, ma io ho visto una squadra viva, volenterosa, compatta»

The post Sacchi: «Juve-Inter aveva ammazzato il calcio. Ma ieri col Napoli mamma mia che divertimento!» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG