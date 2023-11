Arrigo Sacchi, presente all’evento “Briglia d’Oro” a Siena, dove è stato premiato, ha parlato ai media presenti anche di Juve–Inter.

SACCHI – «Non ho visto una partita, né da una parte e né dall’altra. Oggi abbiamo rivoluzionato il calcio rispetto a coloro che lo avevano pensato, come un calcio offensivo e propositivo. Invece adesso lo interpretiamo come uno sport individuale e difensivo. Abbiamo dato spazio al tattico e non allo stratega».

