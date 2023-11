Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan e della Nazionale, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida dei rossoneri di ieri sera

LEAO – «Il portoghese, che a mio avviso ha qualità impressionanti e mi arrabbio ogni volta che non le sfrutta (perché è proprio un peccato…), è rientrato per dare una mano ai compagni in fase di contenimento, ha piazzato una serie incredibile di scatti e in questo modo, oltre a creare problemi al Paris Saint-Germain, ha dato coraggio a tutta la squadra. Le ripartenze di Leao, nella ripresa, sono state davvero devastanti: impossibile fermarlo».

