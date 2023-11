Zito Luvumbo, attaccante del Cagliari, è stato premiato come “Rookie del mese” di settembre dalla nota realtà social “Chiamarsi Bomber”

Zito Luvumbo, attaccante del Cagliari, è stato premiato come “Rookie del mese” di settembre dalla nota realtà social “Chiamarsi Bomber” ed ha scambiato qualche parola intervistato dal famoso portale.

PAROLE – «Consapevole di essere un idolo dei giovani? Per me è un allegria enorme ed una soddisfazione, anche per questo premio. Ringrazio i miei compagni di squadra ed i miei colleghi per questo lavoro che stiamo facendo tutti».

