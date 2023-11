Emergenza in casa Atalanta vista la situazione infortuni: come giocherà la squadra di Gian Piero Gasperini in Europa League?

In casa Atalanta era tutto regolare, fino a quando è stato reso noto ieri sera il rapporto ufficiale da Zingonia sulla situazione infortuni: contro lo Sturm Graz non ci saranno De Ketelaere, Scalvini e Ruggeri (oltre ai soliti El Bilal Touré e Palomino). La domanda sorge spontanea Che formazione schiererà Gian Piero Gasperini domani?

Uno tra Musso e Carnesecchi in porta con Marco leggermente favorito sull’argentino; difesa a tre con Kolasinac, Djimsiti e Toloi (a sostituire Giorgio); il duo De Roon-Ederson in medina; fasce laterali con Hateboer a destra e Zappacosta a sinistra (contendendosi il posto con Bakker che aspetta con grande attesa); davanti Koop trequartista a sostegno delle due punte Scamacca e Lookman: occhio a Luis Muriel pronto a spezzare la partita a gara in corso.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Zappacosta; Koopmeiners; Lookman, Scamacca.

