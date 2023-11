Kevin Strootman, centrocampista del Genoa, parla così della squadra rossoblù guidata da mister Gilardino

Kevin Strootman è uno degli elementi di punta della rosa del Genoa. La squadra guidata da Alberto Gilardino è reduce da una sconfitta a Cagliari e ancora non è riuscita a uscire da una zona pericolo, come forse qualcuno fosse possibile ai nastri di partenza. L’olandese ne ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

IL GENOA OGGI – «Hanno ragione Gilardino ed i dirigenti. Il primo obiettivo è la salvezza da raggiungere il più in fretta possibile. E credo che il Genoa abbia dimostrato, a cominciare dalle partite in casa, di poter giocare e lottare alla pari contro quasi tutte le squadre. Non avrebbe senso dire che puntiamo a qualcosa di più, anche se con questa rosa dobbiamo conquistare tanti punti».

L’ASSENZA DI RETEGUI – «Chiaro che parliamo di un giocatore di qualità, un nazionale. Se manca un elemento così, è evidente che manchi qualcosa. Stesso discorso se stessero fuori Gudmundsson, Bani o Dragusin. Abbiamo altri attaccanti forti in rosa come Puscas e Ekuban. Anche loro possono fare la differenza: sta a noi metterli in condizione di far gol».

GUDMUNDSSON – «Posso fare una battuta Se cresce ancora, non rimane al Genoa. Dobbiamo essere contenti se ogni tanto sparisce per un po’… Noi vivemmo una situazione simile con Salah alla Roma, che aveva sempre quattro o cinque occasioni a partita. Talvolta faceva un gol, talvolta nessuno. E noi a domandarci: «Perché non ha segnato?». E qualcuno diceva: “Se continua a fare gol va a Madrid oppure a Liverpool…”. Appunto. Scherzi a parte, Gud è devastante, ora facciamo affidamento su di lui: se sta in partita, con Albert succede sempre qualcosa. Ed è pure una buona persona. Ha qualità e la testa giusta, ci può dare ancora tanto quest’anno. Un vero talento, fa le cose con leggerezza, ma vi assicuro che è un professionista scrupolosissimo in allenamento».

