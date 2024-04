L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha detto la sua anche sui nerazzurri e sulla loro eliminazione dalla Champions League.

Arrigo Sacchi ha presentato il suo libro in un evento al Foro Italico di Roma; è stata l’occasione per parlare anche di calcio e di Inter. “Ci sono dei ‘realisti visionari’ oggi nel calcio? Si, ci sono. Il calcio è molto condizionato dalla storia e dalla cultura di un Paese, Perché facevamo catenaccio? Perché ci avevano invaso sempre tutti. E perché pensavamo individualmente perché? Se lei prende 10 persone italiane, uno va a sinistra, l’altro va a destra. L’altro va dietro, l’altro avanti. Siamo un popolo che non siamo un popolo. E quindi il calcio è una conseguenza. I padri fondatori l’avevano pensato come uno sport di squadra o offensivo? In Italia l’abbiamo capovolto in uno sport individuale difensivo. Questo paese è tattico, non strategico”.

Simone Inzaghi

Su Roma-Milan di stasera

“Mi aspetto una buona partita. Ogni tanto le facciamo. La Roma è migliorata: Roma è una città che ti fagocita, ti travolge. Stavano facendo bene, ma a Lecce i padroni di casa hanno sbagliato sette gol. Milan? Se Pioli ha dato l’ok a questi giocatori, è lui il responsabile”.

La stagione dei nerazzurri

“L’Inter merita lo scudetto. Purtroppo è caduta in Champions quando non ha resistito. Se giochi contro una squadra spagnola, non le devi concedere spazi. Loro sono bravissimi negli spazi. Contro l’Atletico Madrid, l’Inter ha giocato con 6 difensori. Simone Inzaghi sta cambiando: è sempre stato un bravo ragazzo, modesto, e conta. Oggi uno si diverte a vedere giocare l’Inter, peccato per la Champions. Deve continuare. Lo stratega è quello che ha un progetto e sa come arrivarci. Il tattico è quello che aspetta l’errore dell’avversario”.

