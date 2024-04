I nerazzurri si stanno preparando per il primo match point Scudetto che per ironia della sorte corrisponde col derby di Milano.

L’Inter vuole chiudere ufficialmente il discorso Scudetto il prima possibile, calciatori e allenatore hanno sempre dichiarato questo; ora il prima possibile corrisponde col derby contro il Milan. I rossoneri sono anche “padroni di casa” e quindi lo stadio sarà per gran parte avverso agli uomini di Inzaghi. La gara sarà carica di significati ma non potrà dire moltissimo in ottica classifica: anche in caso di sconfitta all’Inter mancherebbero pochissimi punti per vincere il ventesimo Scudetto mentre il Milan è tranquillamente all’interno della zona Champions.

Juan Cuadrado

Situazioni agli antipodi

Il Milan ieri ha avuto una batosta non da poco: l’eliminazione dall’Europa League certifica gli “zeru tituli” e pone a serio rischio la posizione di Stefano Pioli. I rossoneri giocheranno il derby per rompere la striscia di 5 stracittadine perse consecutivamente ma soprattutto per non far festeggiare ai rivali lo Scudetto “del sorpasso” (il Milan è fermo a 19) davanti ai propri tifosi.

Le condizioni del gruppo

L’Inter, come fa notare la Gazzetta dello Sport, avrà tutti gli elementi della Prima Squadra a disposizione tranne Cuadrado che si è fermato oggi per un affaticamento muscolare; il colombiano non preoccupa, il suo stop non era una cosa totalmente imprevista visto che è stato moltissimo tempo ai box. Inzaghi schiererà la formazione migliore possibile, il ballottaggio è uno solo e riguarda la fascia destra; nei prossimi giorni scopriremo chi la spunterà tra Dumfries e Darmian.

L’articolo Verso il derby: un solo dubbio per Inzaghi che però perde un giocatore proviene da Notizie Inter.

