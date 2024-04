L’attaccante argentino è pronto a riprendersi il posto al centro dell’attacco lasciato vacante nell’ultima partita col Cagliari.

L’Inter vive una vigilia di derby né troppo serena né troppo tesa: si tratta pur sempre di una sfida molto sentita anche se non sembra più in dubbio la vittoria dello Scudetto.

Ritorno

Lautaro Martinez è a detta di tutti uno di quelli che sente più le partite in generale: contro il Cagliari il capitano non ha potuto giocare per squalifica ma il suo coinvolgimento in tribuna è stato totale. Domenica scorsa Thuram ha interrotto il digiuno da goal, lui spera di fare lo stesso nel derby: il Toro non segna addirittura dal 28 febbraio. I tifosi nerazzurri non si sognano minimamente di criticarlo per questo digiuno per via della straordinaria prima parte di stagione disputata.

esultanza gol Lautaro Martinez

Motivazioni extra

L’Inter come è noto ha il primo match point Scudetto lunedì prossimo: Lautaro freme nell’attesa di alzare il trofeo dei campioni d’Italia da capitano. La Gazzetta dello Sport sottolinea anche come sia voglioso di segnare ancora contro il Milan: lo ha già fatto 8 volte ma solamente in 2 nella storia dell’Inter hanno fatto meglio. Si tratta di Giuseppe Meazza e Istvan Nyers che hanno punito rispettivamente 12 ed 11 volte i rossoneri. Insomma le motivazioni per vincere il derby non mancano; di contro ci sarà un Milan ferito dall’eliminazione cocente dall’Europa League maturata ieri sera.

