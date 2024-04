La squadra nerazzurra negli ultimi anni non ha cambiato poco ma 3 giocatori molto importanti erano presenti già nel vittorioso 2021.

L’Inter è sempre più vicina alla vittoria del ventesimo Scudetto, un trionfo che arriva 3 anni dopo l’ultimo.

L’ossatura

I due campionati trionfali hanno poco in comune, il Corriere dello Sport evidenzia che i pilastri delle squadre di Conte ed Inzaghi però sono uguali: si tratta di Alessandro Bastoni, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Furono i 3 giocatori più impiegati con rispettivamente 41, 46 e 48 presenze e lo sono tuttora; questo certifica la bontà delle operazioni di mercato attuate dalla dirigenza nel momento in cui andarono a comprarli. I 3 giocatori sono migliorati tantissimo e si sono cimentati in due Inter molto diverse nonostante giocassero con lo stesso modulo, il 3-5-2.

Alessandro Bastoni

Nessuna voglia di fermarsi

I 2 Scudetti, manca solo la certezza aritmetica di quello di questa stagione, sono le ciliegine sulla torta per i 3 pilastri; non bisogna però dimenticare che sono state vinte anche tante Coppe Italia e diverse SuperCoppa italiane. Chiaramente non sono gli unici presenti in entrambe le annate: c’erano anche Darmian, De Vrij e Sensi. Il difensore italiano è stato in entrambe le occasioni un ottimo dodicesimo uomo, l’olandese era titolare fisso con Conte ed infine Sensi giocava poco già allora ma comunque più di quanto fa oggi. Tornando a Bastoni, Barella e Lautaro: il primo è già stato blindato mentre siamo vicini a rinnovi pluriennali anche per capitano e vice, l’obiettivo è continuare il ciclo di vittorie.

L’articolo Inter: tre protagonisti pronti al bis Scudetto proviene da Notizie Inter.

