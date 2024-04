Il padre di Khvicha Kvaratskhelia, Badri, ha rivelato che anche i nerazzurri erano sulle tracce del georgiano.

Badri Kvaratskhelia nel libro Kvaradona, un miracolo georgiano racconta come suo figlio Khvicha sarebbe potuto andare a giocare nell’Inter: “Il primo interessamento da parte di molti club italiani fu quando Khvicha giocava in Russia. Al tempo lo seguivano Inter, Juventus, Roma, Sampdoria ed ovviamente il Napoli. Ma in famiglia noi tutti pensavamo che la scelta migliore fosse il Napoli”.

Luciano Spalletti

I motivi che hanno portato a scegliere il Napoli

“Se fosse andato alla Juventus per esempio avrebbe avuto meno possibilità di giocare titolare vista la presenza di Di Maria. All’inizio pensavamo alla Juventus, Paratici (ex direttore sportivo della Juventus, ndr) lo voleva, ma il mio idolo era Maradona. L’idea di vedere mio figlio nello stadio a lui intitolato è stato un fattore determinante per accettare l’offerta del Napoli”.

La ricostruzione

Kvaratskhelia era seguito da molti top club europei quando era al Rubin Kazan, squadra che però aveva la forza di resistere ad offerte anche sostanziose. Dopo lo scoppio del conflitto tra Russia ed Ucraina il georgiano rescisse il contratto col club russo per tornare a giocare nel suo paese. Dopo diversi mesi nella Dinamo Batumi il Napoli fiuta l’affare e se lo assicura per una cifra irrisoria rispetto al suo immenso talento. Kvara come è noto vince lo Scudetto col Napoli e viene eletto miglior giocatore della scorsa Serie A.

