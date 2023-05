L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha sottolineato i meriti dell’Inter e i demeriti del Milan riguardo la gara di ieri.

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato l’analisi del derby di Arrigo Sacchi. “Più di un piede in finale. Anche se nel calcio non si può mai dire l’ultima parola, e tante sono le circostanze che ci ricordano questa regola aurea, l’Inter ha fatto un passo importante verso Istanbul. Il 2-0 nel derby contro il Milan è un segnale squillante. Vittoria meritata, quella dei nerazzurri, anche perché nel primo tempo i rossoneri non erano in campo. Mi spiego meglio: la squadra di Pioli mi ha parsa davvero irriconoscibile. Ha incassato due gol, ma potevano essere molti di più e se all’intervallo si è andati sul 2-0 lo si deve molto alla generosità dell’Inter che non ha affondato i colpi come avrebbe potuto”.

Edin Dzeko

“Non c’è stato un raddoppio di marcatura, l’Inter si è mossa come ha creduto e come ha voluto, il secondo gol di Mkhitaryan è lo specchio dell’azione difensiva del Milan: come si fa a lasciar entrare un avversario in area di rigore senza opporre resistenza ‘Inter, che ha strameritato il successo, ha dimostrato di essere in palla sia fisicamente sia mentalmente. E questa vittoria certamente aiuterà tutto il gruppo a credere ancora di più nelle proprie forze e nelle proprie possibilità. La squadra di Simone Inzaghi, solida e organizzata, ha sfruttato al meglio gli errori dei rivali, ha costruito la manovra verticalizzando sempre sugli attaccanti che hanno svolto un gran lavoro, sia in fase offensiva sia in fase difensiva. Se proprio un’ombra si deve trovare nella prestazione dei nerazzurri, è quella di aver scelto di gestire la partita in certi momenti, soprattutto nella ripresa, quando probabilmente avrebbe potuto spingere ancora di più sull’acceleratore per chiudere definitivamente i conti. Nel primo tempo, e anche nella prima parte del secondo, ho ammirato l’intelligenza di Dzeko. A parte il gol, ho visto un centravanti che, con i suoi movimenti, a volte ad attaccare lo spazio e a volte ad accorciare, ha consentito a tutti i compagni di giocare meglio. Ripeto: se i nerazzurri avessero osato di più anche nella ripresa, forse avrebbero potuto mettere la parola fine al discorso qualificazione”.

L’articolo Sacchi: “L’Inter ha mandato un segnale squillante ma avrebbe potuto chiudere la pratica” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG