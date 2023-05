L’ex difensore del Milan Alessandro Costacurta ha analizzato il derby di andata delle semifinali di Champions.

Alessandro Costacurta a Sky Sport ha detto la sua su Milan-Inter criticando la squadra di Pioli. “Hanno segnato due giocatori esperti. Giroud ha parlato di leggerezza prima della semifinale, è stato troppo preso in parola. I primi 34 minuti il Milan poteva prenderne tre o quattro. Lautaro mi ha dato ragione perché quello dell’Inter è stato un approccio giusto. È quello del Milan che mi ha preoccupato”.

Francesco Acerbi

“E questo punto è un problema strutturale. Il secondo tempo è stato più equilibrato, c’è stata anche un’occasione importante per Tonali deviata poi in maniera decisiva da Bastoni. Ma le partite durano 90 minuti e non si possono regalare alla squadra avversaria i primi 34 minuti così. Il meglio visto questa sera Credo sia Acerbi. Una scelta importante fatta dai dirigenti dell’Inter che ha portato solidità, esperienza e calma. E molta molta intelligenza tattica, bravo lui. Il peggio Theo Hernandez, mi aspettavo qualcosa di più. E quando vanno un po’ meno rimango deluso“.

