La Gazzetta dello Sport scrive dell’Inter e del cammino in Champions League, la cui vittoria porterebbe 100 milioni nelle casse nerazzurre

Il percorso compiuto dall‘Inter in Champions League fa sorridere le casse societarie.

Come scrive la Gazzetta dello Sport, l Biscione può già considerare quasi 85 milioni di euro tra premi Uefa e aumento del market pool.

Ma c’è di meglio: per chi arriva in finale a Istambul, il premio è di 15,5 milioni.

CHAMPIONS E INTER– A tanto corrisponde infatti l’aumento del montepremi per chi approda alla finalissima di Istanbul, a cui va aggiunto il solito incremento di market pool – precisa la rosea -. La tripla cifra sarebbe quindi sfondata e dopo gli oltre 100 milioni ce ne sarebbero altri 8,3 in caso di vittoria del trofeo tra effettivo premio per il titolo (4,5) e ricavi legati alla partecipazione alla Supercoppa Uefa.

