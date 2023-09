Sacchi: «L’Inter non deve preoccuparsi e deve continuare a giocare cosi» Le parole dell’ex allenatore

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore, Arrigo Sacchi, ha espresso il suo parere sull’Inter dopo la sconfitta con il Sassuolo.

LE PAROLE- «L’Inter non deve preoccuparsi, deve continuare solamente a giocare il suo calcio e a non montarsi la testa. La vittoria è un concetto molto precario e la precarietà entra in testa proprio quando si cerca di vincere in ogni caso. E’ un discorso che vale per tutti, il peggior nemico di tutti a volte sta dentro se stessi»

L’articolo Sacchi: «L’Inter non deve preoccuparsi e deve continuare a giocare cosi» proviene da Inter News 24.

